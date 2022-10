Landini indica al Governo tre priorità: ecco quali

(Teleborsa) - Il leader della Cgilper gestire questa fase d'emergenza:, fisco. Lo ha detto il segretario generale della Cgil a Tg1 Mattina.Sulle- afferma - "bisognae; se non lo si fa, nei prossimi mesi ci sarà una situazione esplosiva per le imprese e per le persone".C'è poi l'annoso problema della" ed una"degna di questo nome", cheed "esprimere solidarietà verso quelli che non hanno"., prima di prendere le decisioni, a discutere e a confrontarsi con le parti sociali per trovare soluzioni insieme", sottolinea Landini, accogliendo l'affermazione della leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni sula necessità di coinvolgere i corpi intermedi.