Mediocredito Centrale, al via Sezione Speciale Turismo del Fondo di garanzia

(Teleborsa) - Il Consiglio di Gestione del, ha disposto perl'avio della, che sarà gestita da Mediocredito Centrale per conto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Turismo.Istituita nell’ambito del PNRR con una dotazione di 358 milioni di euro fino al 2025, la Sezionea favore delle, delle strutture che svolgonoe delle imprese del comparto(compresi gli stabilimenti balneari, i complessi termali, i porti turistici, i parchi tematici).Le garanzie pubbliche saranno concesse a fronte di interventi dio per assicurare la continuità aziendale delle imprese del settore e garantire gli investimenti e il fabbisogno di liquidità.In particolare, ledi intervento della Sezione Turismo prevedono che la garanzia siae perdi euro. Saranno ammesse al beneficio lecon numero di dipendenti inferiore a 500. La garanzia potrà essere concessa anche per e operazioni di rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti sulla stessa banca e su operazioni erogate da non più di 3 mesi, anche a favore di soggetti con inadempienze probabili o esposizioni scadute o sconfinanti deteriorate. Laè paried è possibile cumulare la garanzia del Fondo con altre garanzie reali senza alcun limite.