Mercati europei cauti in attesa Job Report USA

(Teleborsa) -. Gli investitori guardano al, in arrivo nel primo pomeriggio, alla luce dell'aumento maggiore del previsto delle richieste di sussidi di disoccupazione settimanali, che ha spinto gli investitori a ritenere che lapotrebbe rallentare il suo ciclo di stretta monetaria aggressiva.L'inflazione negli Stati Uniti rimane "ostinatamente e inaccettabilmente alta", ha detto Lisa Cook (membro del consiglio dei governatori della Fed), che ha aggiunto di "appoggiare pienamente" gli ampi aumenti dei tassi di 75 punti base degli ultimi meeting.Sul mercato valutario, leggera crescita dell', che sale a quota 0,9813: negativo ilad agosto, peggiore delle previsioni. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,12%.(Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,14%, nonostante il maxi taglio deciso dall'Opec+. Prevalgono i timori di un'economia globale in recessione con il conseguente freno alla domanda. Si muovementre l'Europa è al lavoro su diverse soluzioni per limitarne il prezzo per arrivare a definire un accordo nel Consiglio europeo di fine mese.Invariato lo, che si posiziona a +242 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si attesta al 4,55%.tentenna, con un modesto ribasso dello 0,32%, ferma, che segna un quasi nulla di fatto; giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,22%. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 21.122 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 22.968 punti, in prossimità dei livelli precedenti.di Piazza Affari, su di giri(+2,99%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,36%.In luce, con un ampio progresso dell'1,35%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,22%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,25%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,47%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,12%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tra i(+1,80%),(+1,30%),(+1,30%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,30%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,26%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,22%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,3%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -1,1%; preced. 0,7%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -4,3%; preced. -2,6%)08:45: Partite correnti (preced. -5,3 Mld Euro).