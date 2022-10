Osservatorio Compass: gli under 30 pagano sempre più con app, wallet e carte

(Teleborsa) - Compass ha presentato il nuovodedicato aie alle. Nella fascia 18-30, l’85% possiede una(il 90% considerando tutte le età), il 77% una carta prepagata e il 58% una carta di credito. Negli ultimi anni è poi arrivato il boom delle, conosciute da praticamente tutti i giovani (96%) e utilizzate da quasi due terzi del campione (62%, contro il 56% di tutta la popolazione).Iniziano a farsi strada tra gli under 30 anche i, già ben noti quasi a tutti (93%) e utilizzati da più di un terzo degli intervistati (37%). A questi si aggiunge l’apertura dei giovani al: il 60% lo conosce e il 46% lo prenderà in considerazione per gli acquisti futuri.“Strumenti sicuri, pratici, comodi, senza rischi né sorprese: è questo che i giovani vogliono da un sistema di pagamento. – ha commentato, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass –. In questo senso va letto il successo delle carte di pagamento tra gli under 30. Ora, con app, wallet e mobile payment, tutte soluzioni particolarmente adatte ai desideri e alle necessità dei giovani, la strada della digitalizzazione dei pagamenti è segnata. Il Buy Now Pay Later, che ancora in Italia ha tanto potenziale di crescita, si inserisce in questo contesto aggiungendo un ulteriore tassello: la possibilità di divedere in più importi mensili il costo di acquisto di un prodotto e soprattutto di farlo in modo semplice e comodo senza nessun costo accessorio per il cliente, sia online che nei negozi fisici.”