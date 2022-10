Racing Force acquisisce Giordani Digital Lab

Racing Force

(Teleborsa) -, società capogruppo di Racing Force Group, specializzata nello sviluppo, produzione e commercializzazione di componenti di sicurezza per le competizioni automobilistiche a livello mondiale, ha completato l’acquisizione di Giordani Digital Lab, storico fornitore ligure di Racing Force per la produzione e personalizzazione di abbigliamento racing e per il tempo libero tramite stampa sublimatica, taglio, confezionamento sartoriale e stampa digitale.L’operazione - spiega una nota - prevede il trasferimento del ramo di azienda con tutti i macchinari e gli accessori di produzione, in un processo di integrazione a monte della catena del valore e di potenziamento della capacità produttiva di Racing Force, con l’obiettivo di ottenere un efficientamento sia produttivo che gestionale.