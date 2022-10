Redelfi, Sommariva: "Società prosegue nello sviluppo industriale"

Redelfi

FTSE Italia Growth

(Teleborsa) - L'attività ordinaria di, management company impegnata nella transizione digitale e green, "prosegue in linea con quanto previsto nei piani aziendali per il secondo semestre 2022 e per i prossimi esercizi". Lo comunica la società, con una nota, "in seguito alle preoccupazioni trasmesse da alcuni piccoli azionisti in ragione dell’improvvisa perdita di valore del titolo - pari a oltre il 40% nelle ultime tre settimane - verificatosi per altro in assenza di eventi negativi".In proposito a tale fenomeno – che resta al momento privo di valida motivazione finanziaria, anche in considerazione dell’immutata solidità dell’azienda – ilha commentato: "- anche con riferimento ai volumi circolati -che, dopo aver pubblicato risultati semestrali in linea con le previsioni del management, sta proseguendo nello sviluppo industriale. In particolare – come evidenziato anche nella nota integrativa – la Società sta lavorando assiduamente per la definizione dell’accordo con un partner USA e l’avvio dello sviluppo di BESS parks sul mercato americano".Come già anticipato in sede di pubblicazione dei risultati semestrali, la Società "provvederà a condividere con i propri investitori e con l’intera comunità finanziaria, il, che verrà reso noto entro il mese di ottobre 2022".Il titolomostra un prepotente rialzo mostrando una salita bruciante dell'11,64% sui valori precedenti.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 0,7117 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 0,7797 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 0,6663.