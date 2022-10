Seduta molto negativa per il comparto tecnologico a Milano (-1,91%), si concentrano le vendite su STMicroelectronics

indice delle società High Tech italiane

It Way

(Teleborsa) - Rosso per l'che supera l'andamento in discesa dell'Ilha aperto la giornata a quota 131.808,4 con una perdita di 2.560,2 punti rispetto alla chiusura precedente. Andamento negativo anche per l'che arretra a 676, dopo una partenza a 678.Nel, retrocede, con un ribasso del 2,20%.Tra le medie imprese quotate sul, discesa moderata per, che propone una variazione percentuale negativa dello 0,95% rispetto alla seduta precedente.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,92%.Tra ledi Milano, frazionale ribasso per, che scambia con una perdita dello 0,53%.