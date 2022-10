Terna si aggiudica il “Premio Areté” per la comunicazione interna

Terna

(Teleborsa) -si aggiudica il “” per la, giunto alla XIX Edizione, che si è svolto presso il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale. Premiato il progetto: buone pratiche di sostenibilità’, realizzato dal Gruppo guidato da Stefano Donnarumma a sostegno dei comportamenti virtuosi e delle buone pratiche per l’ambiente, destinato alle oltre 5.100 persone di Terna. Grazie all’utilizzo degli strumenti di comunicazione interna, dalla intranet alla newsletter corporate, la rubrica tematica promuove una più ampia cultura sui temi della sostenibilità, a 360°, e sul ruolo di Terna, quale regista e abilitatore della transizione energetica.Areté premia Terna “per l’intenso e costante coinvolgimento dei dipendenti sui temi sociali e ambientali”. In particolare, ildella rubrica ‘EcoTips: buone pratiche di sostenibilità’, curato dalla funzione Comunicazione Interna del gestore della rete elettrica nazionale, è caratterizzato da unoe da uno stile chiaro e autentico, anche nell’impostazione grafica, che permette di misurare i risultati raggiunti e di individuare le azioni migliorative. Il format nasce dal dialogo continuo con le diverse funzioni aziendali, da People Organization and Change a Sostenibilità, e declinato in sei macroaree: ‘Cibo e alimentazione’, ‘Risparmio energetico’, ‘Connessione tra uomo e natura’, ‘Acquisti e consumi responsabili’, ‘Relazioni sociali’ e ‘Mobilità sostenibile’.Laper Terna è un driver strategico e uno dei pilastri su cui si basa l’attività del gruppo: i circa 10 miliardi di euro di investimenti complessivi, che l’azienda ha previsto nell’aggiornamento del Piano Industriale 2021-2025 ‘Driving Energy’, sono considerati per loro natura sostenibili per il 99% in base al criterio di eleggibilità introdotto dalla Tassonomia Europea. Il Gruppo raccoglie i propri impegni di sostenibilità nella Policy di Sostenibilità, manifesto culturale del dialogo con gli stakeholder per l’inclusione, la trasparenza, la valorizzazione delle persone, la tutela dell’ambiente, la transizione energetica e la decarbonizzazione, rappresentando anche l’orizzonte di riferimento delle decisioni e delle strategie aziendali riguardo ogni sfera della sostenibilità.Ladi comunicazione interna ‘EcoTips: buone pratiche di sostenibilità’ si inserisce nel più ampio progetto, un programma pluriennale rivolto alle persone di Terna che, partendo dalle nuove modalità di lavoro attuate nel corso della pandemia, si prefigge di realizzare un cambiamento culturale in ogni ambito aziendale, da un nuovo modello di leadership inclusiva, per arrivare a un bilanciamento lavoro-vita privata attraverso l’ottimizzazione delle sedi di lavoro e della loro fruizione, per garantire efficienza, benefici logistici e ambientali, e qualità della vita. Terna è infatti impegnata nel fornire a tutta la sua popolazione aziendale diverse possibilità per abbracciare uno stile di vita più sostenibile, anche nel modo di spostarsi, attivando numerose convenzioni per servizi di mobilità.