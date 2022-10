Ue, Franco: urgente autonomia strategica su energia e alimentare

(Teleborsa) -La guerra ha reso più urgente raggiungere l'autonomia strategicLo ha detto il ministro dell'Economia,intervenendo alla presentazione del programma InvestEU."Nel contempo - ha aggiunto -che già dovevamo sostenere per la lotta al cambiamento climatico, è più urgente che mai". Nella crisi che stiamo attraversando non dobbiamo perdere di vista gli obiettivi di medio e lungo termine per le nostre economie e per le nostre società"."Innanzitutto - ha spiegato ancora Francoquesto vuol dire uscire dalla lunga fase di debole crescita e di stagnazione che ha caratterizzato la nostra economia nell'arco dello scorso ventennio. E questo vuol dire più investimenti, più produttività, tassi di occupazione più alti". "In secondo luogo - ha proseguito Franco - dobbiamo gestire la transizione climatica, in terzo luogo dobbiamo accrescere l'autonomia strategica del nostro Paese e dell'Europa".Quanto al finanziamento di attività intrinsecamente rischiose come quelle ad elevato contenuto innovativoil sostegno pubblico all'assunzione di rischi è fondamentale per stimolare la crescita di progetti innovativi" necessari per raggiungere gli obiettivi green fissati dall'Europa."L'innovazione è essenziale per raggiungere gli obiettivi climatici fissati - ha poi spiegatoquindi startup e imprese sono attori essenziali per la strategia europea"