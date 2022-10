UniCredit eroga finanziamento “futuro sostenibile” da un milione di euro a favore di Acquaviva Società Benefit Spa

UniCredit

(Teleborsa) -ha ottenuto daunda, di durata quadriennale. È un finanziamento “”, l'innovativa gamma di prodotti per le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, erogato da UniCredit ined è finalizzato a supportare gli investimenti dell’azienda volti ad aumentare l’efficienza e la sostenibilità del ciclo produttivo.Nello specifico, Acquaviva potrà perseguire la suache prevede investimenti volti ad aumentare la sostenibilità delle sue attività, attraverso il risparmio e la compensazione delle emissioni dirette e indirette, oltre che incrementare la soddisfazione dei propri collaboratori. In virtù della tipologia sostenibile del finanziamento, la banca riconosce direttamente al momento dell'erogazione una riduzione del tasso rispetto alle condizioni offerte previste per queste operazioni, con successiva verifica del raggiungimento di almeno due obiettivi di miglioramento in ambito ESG, prefissati alla stipula del finanziamentoAcquaviva Società Benefit, produce e commercializza, in Italia e all’estero, erogatori per la, sia con boccione che a rete idrica per uffici, ristorazione, comunità e casa. Nel 2021 Acquaviva adotta lo status di “” allo scopo di incorporare nel proprio statuto obiettivi legati non solo alla crescita ed al profitto, ma anche all’impatto sociale e ambientale. L’azienda ha adottato un Codice Etico al fine di garantire la diffusione e l’osservanza di principi, norme e standard generali di comportamento atti alla salvaguardia dei valori etici di riferimento ed è certificata ISO 9001."Con questo finanziamento confermiamo la nostra relazione e il nostro supporto a una realtà locale che fa dello sviluppo sostenibile un proprio valore distintivo - afferma, Regional Manager Lombardia di UniCredit. La Sostenibilità è il valore fondante che guida tutte le relazioni con gli stakeholder di un’azienda nello specifico ecosistema. Nei momenti di incertezza ovvero di cambio di scenario la dimensione sociale ed ambientale diventano cruciali tanto quanto gli aspetti economici e finanziari. E’ importante fare profitto ma poterlo fare in modo sostenibile e con una responsabilità sociale d’impresa. Costruire un futuro sostenibile è una sfida cruciale per le persone e per l’ambiente in cui vivono, ma è anche, al contempo, un’opportunità da cogliere per la longevità ed il benessere delle imprese, delle comunità e dei territori in cui insistono. Confermiamo così la capacità e la determinazione del nostro Gruppo nel supportare le aziende che vogliono migliorare la sostenibilità del proprio business generando un impatto positivo verso l’ambiente, le comunità di riferimento e il buon governo dell’azienda stessa. Lo facciamo garantendo non solo credito agevolato ma anche consulenza mirata perché la sostenibilità è al centro del nostro modo di fare business, è alla base della nostra cultura aziendale”.“Ci tengo a sottolineare che, fin dalla nascita di Acquaviva, svolgendo il nostro lavoro abbiamo adottato il comportamento del buon padre di famiglia – dichiara, Founder & Ceo di Acquaviva Società Benefit. Oltre mettere in primo piano l’ambiente, il servizio e la soddisfazione dei clienti, nostro patrimonio, abbiamo creato un rapporto friendly con i collaboratori. Impegno, responsabilità e condivisione di principi e valori positivi, hanno contribuito a creare un sentimento di affetto in azienda”.