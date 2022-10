Wall Street in ribasso: report mercato lavoro rafforza una FED hawkish

Advanced Micro Devices

Levi Strauss

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

informatica

beni di consumo secondari

finanziario

Chevron

Intel

Microsoft

Boeing

Nike

Dexcom

Astrazeneca

Advanced Micro Devices

Marvell Technology

Docusign

Nvidia

(Teleborsa) -. La solida crescita dell'occupazione (con la diffusione dei nonfarm payrolls ) e un calo del tasso di disoccupazione nel mese di settembre rendono più probabile che la Banca centrale statunitense prosegua con un forte aumento del costo del denaro nei suoi prossimi meeting.Le attese sono quindi per unnella prossima riunione. "Le speranze di una correzione di 50 punti base potrebbero dipendere dal fatto che lasia positiva - ha notato Mark Dowding, CIO di BlueBay - I dati sull'inflazione di agosto sono stati fonte di delusione, ma con il calo dei prezzi del carburante c’è più ottimismo sulla possibilità che quelli di settembre portino notizie migliori".Tra chi ha(AMD) ha comunicato dati peggiori del previsto a causa dell'indebolimento della domanda di PC, mentre ha tagliato le previsioni di crescita dei ricavi e profitto 2022 per l'attenuazione della domanda., in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,11%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che continua la seduta a 3.696 punti, in calo dell'1,30%. Pesante il(-1,83%); con analoga direzione, variazioni negative per l'(-1,4%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-2,18%),(-1,67%) e(-1,19%).del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+1,22%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,81%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,01 punti percentuali.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,81%.Tra i(+8,80%) e(+1,64%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,75%.Seduta negativa per, che scende del 4,27%.Sensibili perdite per, in calo del 3,98%.In apnea, che arretra del 3,96%.Tra lepiù importanti dei mercati statunitensi:14:30: Variazione occupati (atteso 250K unità; preced. 315K unità)14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,7%; preced. 3,7%)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 0,6%)14:30: Prezzi produzione, mensile (preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 8,7%).