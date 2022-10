Arrivato a Roma Fiumicino il nuovo Airbus A220 di ITA Airways

(Teleborsa) - E' appena atterrato aa conferma dell’impegno nella sostenibilità di. Si tratta di uno dei quattro A220 che entreranno in operativo a partire dal mese di ottobre e contribuiranno a portare ITA Airways a diventare il vettore più green d’Europa con l’80% di aerei di nuova generazione in flotta entro il 2026. L’Airbus A220 è il più efficiente aeromobile a corridoio singolo di piccole dimensioni della sua categoria e consentirà alla Compagnia di beneficiare di una riduzione del 25% dei consumi e delle emissioni di CO2 per passeggero rispetto alla precedente generazione. È più leggero, silenzioso, con livelli di comfort a bordo di assoluto riferimento.Sarà operativo tra Roma, Milano, Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco. Oltre ai nuovi A220 che affiancano l’ammiraglia A350 nella flotta ITA Airways, nei prossimi mesi arriveranno ulteriori A220 ed A330-900neo, A320neo e A321neo.