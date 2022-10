Atlantia, assemblea modifica piano stock option in vista OPA

Atlantia

(Teleborsa) - L'assemblea di, "tenuto conto dell'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della società promossa da Schema Alfa", con il voto favorevole del 99,82% del capitale sociale rappresentato in assemblea, ha approvato le modifiche relative al piano di "Phantom Stock Option 2014" e al piano addizionale di incentivazione 2017 - Phantom Stock Option "per non ostacolare l'offerta pubblica di acquisto ( OPA ) totalitaria lanciata sulle azioni Atlantia e consentire ai beneficiari dei piani di mantenere i benefici previsti".Lo rende noto la stessa Atlantia con un comunicato aggiungendo che l'assemblea ha anche revocato la delibera adottata il 29 aprile scorso per l'approvazione di un piano azionario a favore dei dipendenti in azioni ordinarie denominato "Piano di azionariato diffuso 2022-2027".La delibera sarà efficace all'avvenuto perfezionamento della revoca della quotazione delle azioni della società dal mercato azionario nell'ambito dell'offerta volontaria.Il, in caso die conseguente revoca del piano, ha individuato, quale forma alternativa di remunerazione, la monetizzazione del controvalore delle azioni oggetto di assegnazione, conclude Atlantia.