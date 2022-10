Banca Generali, raccolta positiva per 262 milioni a settembre

Banca Generali

(Teleborsa) -ha chiuso il mese di settembre con una, portando il valore complessivoa sfiorare. Il dato riflette un trend commerciale solido a fronte di un contesto di mercato che permane particolarmente complesso."Un mese di grande volatilità e incertezza per le tensioni economiche e geopolitiche che ci ha visto al fianco dei risparmiatori nelle sfide per la protezione patrimoniale. I solidi flussi di raccolta e l’attenzione al risparmio amministrato confermano la garanzia e la qualità che esprimono il nostro brand e le nostre persone", ha commentato l'AdIldi settembre - influenzato dalla persistente volatilità e dall’andamento negativo dei mercati finanziari- è stato, con flussi indirizzati in misura prevalente verso i(AuC) per 255 milioni (2,2 miliardi da inizio anno) ed i(81 milioni nel mese e 1,1 miliardi da inizio anno).Nell’ambito delle(1,2 miliardi da inizio anno), si segnala il contributo positivo dei contenitori finanziari, che continuano a mostrare buona dinamica (37 milioni a settembre e 471 milioni da inizio anno) per le caratteristiche diapprezzate dai clienti di Banca Generali.I nuovi flussi sottoda inizio anno sono stati pari a. Lehanno raggiunto il totale dial netto della performance dei mercati nel periodo.