Bank ogf England annuncia estensione operazioni di emergenza

(Teleborsa) -a supporto alla liquidità del sistema finanziario britannico, per assicurare la stabilità finanziaria al Regno Unito, dopo la forte volatilità che ha colpito il mercato. Tale rafforzamento del piano di emergenzadelle operazioni diannunciate lo scorso 28 settembre.La banca centraleha estesodi sterline anziché i 5 miliardi giornalieri annunciati in precedenza, segnalando che intendennunciarel'importo massimo acquistabile, fino ad un massimo di 10 miliardi al giorno, per le cinque giornate conclusive, data di conclusione del piano d'emergenza.La BoE sinora ha realizzato circa, offrendosi sidi sterline e 5 miliardi di obbligazioni. La Banca centrale, nella settimana conclusiva del piano d'emergenza, è pronta ad usare questa capacità inutilizzata per aumentare la dimensione massima delle restanti cinque aste al di sopra del livello attuale pari a 5 miliardi di sterline per ciascuna ast e sino ad un massimo di 10 miliardi di sterline al giorno.La BoE lancerà anche una(Tecrf), cioè una operazione che consentirà alle banche di alleviare le pressioni sulla liquidità derivanti da operazioni di assicurazione della liquidità dei loro clienti. Nell'ambito di queste operazioni, la Banca centrale accetterà garanzie idonee, come i gilt indicizzati ed una gamma più ampia di garanzie rispetto a quelle normalmente ammissibili, come le garanzie su obbligazioni societarie.Infine, la Banca si dice pronta, attraverso le sueì, a sostenere un ulteriore allentamento delle pressioni sulla liquidità. La liquidità è disponibile anche attraverso la nuova struttura permanente Short Term Repo della Banca, lanciata la scorsa settimana, che offre ogni una quantità illimitata di riserve al tasso bancario.In seguito all'annuncio di un rafforzamento delle misure di emergenza, la sterlina si è mossa fra alti e bassi nei confronti del biglietto verde per attestarsi poi quota 1,1067 (-0,22%), mentre il rendimento del Gilt a 10 anni, dopo esser sceso sino al 4,2%, è risalito al 4,3765%.