Borse asiatiche in rosso. Tokyo chiusa per festività

(Teleborsa) -, che scontano le nuoveimposte dagli Stati Uniti. Si attende questa settimana anche il Congresso del partito comunista cinese, che renderà pubblico il programma do governo del prossimo quinquennio.Si guarda anche alle prossime mosse della Federal Reserve ed al, in uscita questa settimana, che darà qualche elemento in più alle aspettative di un nuovo aumento dei tassi di 75 punti., è rimasta, così come la borsa diDeboli le borse cinesi, con, che ritraccia dell'1,61%, mentre Shanghai perde lo 0,94%. Stessa impostazione perche arretra dell'1,37%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi appare pesante(-2,92%), assieme ache perdono l'1%,lo 0,89% elo 0,63%.In discesa(-1,22%); come pure, variazioni negative per(-1,49%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Discesa moderata per l', che propone una variazione percentuale negativa dello 0,22% rispetto alla seduta precedente. Performance infelice per l', che presenta una variazione percentuale negativa dello 0,20% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,75%.