Covid, nelle ultime 24 ore 15.089 nuovi casi e 51 morti

(Teleborsa) - Sonoregistrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri 34.444) e(ieri 41). In totale dall'inizio della pandemia nel nostro Paese hanno contratto il virus 22.830.825 persone e si sono registrate 177.570 vittime. I tamponi molecolari e antigenici processati sono 83.426 con il tasso di positività che cala al 18,1% rispetto al 20,2% di ieri. Questi i principali dati emersi dalIn crescita ipari a 5.987 (+288 rispetto a ieri) e le persone inche attualmente sono 216 (+5 rispetto a ieri) con 23 ingressi in rianimazione.Sul fronte regionale il maggior numero di casi si registra in(+2.229 casi) ed(+2.194 casi). Seguono(+1.781 casi),(+1.378 casi).