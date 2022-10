Digital Magics, informativa su azioni proprie

Digital Magics

il business incubator certificato di startup innovative

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 26 settembre al 7 ottobre 2022, complessivamenteal prezzo medio ponderato di 3,1400 euro per azione, per unpari a, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato il 2 agosto u.s. a valere sull’autorizzazione assembleare del 26 aprile 2022. Al 7 ottobre, gli acquisti complessivi nell’ambito di tale programma ammontano a complessive 32.800 azioni proprie.A seguito delle suddette operazioni, al 7 ottobre, Digital Magics ha in portafoglio 141.000 azioni proprie, pari allo 1,28% del capitale sociale.Oggi, in Borsa,si muove al rialzo e si attesta a 3,11 euro, con un aumento dell'1,63%.