Equita acquista azioni proprie

(Teleborsa) -, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli Azionisti del 28 aprile 2022, ha comunicato di aver, dal 3 al 7 ottobre 2022, complessivamente, pari allo 0,0095% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 3,1962 euro per azione, per uncomplessivo diDall’inizio del programma, Equita ha acquistato 11.688 azioni ordinarie (pari allo 0,0230% del capitale sociale), per un controvalore complessivo di 37.087,06 euro.A seguito degli acquisti appena comunicati, considerando le azioni proprie già in portafoglio, al 7 ottobre 2022 Equita detiene 4.051.490 azioni proprie pari al 7,9742% del capitale sociale.In Borsa, oggi,allunga timidamente il passo e termina la seduta con un modesto progresso dello 0,31%.