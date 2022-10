Fact Book 2022: rapporto annuale. In Italia domina il trasporto aereo low cost

(Teleborsa) - A fine 2022 i. Un dato incontrovertibile di un fenomeno che ha visto uscire meglio dalla crisi prodotta dalla pandemia un segmento di vettori già in crescita in termini di volumi passeggeri. Lo ha sottolineato, in occasione della presentazione del, ilgiunto alla 16esima edizione, illustrato al Palazzo Reale di Napoli e intitolato significativamente "un nuovo, nuovo inizio".Siamo di fronte a uno scenario diverso rispetto al 2019, rispetto a cui il traffico merci ha recuperato le quote pre-Covid anche se deve confrontarsi con le, che ha già prodotto il rallentamento della crescita del settore. Sul fronte del, c'è un, che dovrebbe. Nel nostro Paese, in particolare, andamento meglio della media europea, dietro solo alla Spagna, che si manifesta in modo evidente nel secondo semestre di quest'anno. Nei primi mesi del 2022 pieno recupero per Napoli, Palermo, Bari, Olbia, Torino, Alghero e Trapani. Minore recupero, anche a causa dell', per gli aeroporti romani.Ilè detenuto per oltre ilsia a livello domestico che per i collegamenti con l'Europa. Il vettore irlandese è cresciuto di, grazie alla capacità di andare a coprire le quote delle compagnie tradizionali.Nel 2022 la(rappresentata da Ryanair, Wizz Air e easyJet), sia sul domestico sia sui voli europei. Nel network europeo si nota un, sintomo di un"In tale scenario - ha sottolineato Redondi - sarebbe. C'è una perdita di competitività del sistema Paese per quanto concerne i collegamenti intercontinentali diretti, che però vengono reintrodotti nel secondo semestre dell'anno e nella programmazione 2023". Inoltre, dal rapporto emerge che la. Restando però un motore insostituibile a sostegno del tessuto economico.Sullo sfondo, la, che coinvolge sia le tecnologie green aeronautiche, sia gli aeroporti, con l'obiettivo di. Tema che è stato discusso, insieme all'analisi dello scenario del trasporto aereo in Italia, in una tavola rotonda a cui hanno preso parte, direttore generale ENAC,, presidente Assaeroporti,, amministratore delegato Gesac,, direttore aviation AdR,, direttore operativo SACBO, e, EU Policy Directory Boeing.