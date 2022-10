FMI, Georgieva avverte: i rischi di una recessione globale sono aumentati

(Teleborsa) - La direttrice del(FMI),, ha avvertito che il rischio di una recessione globale è aumentato e che il mondo è entrato in un periodo di "fragilità e volatilità".Il direttore generale del Fondo insieme alha aperto i lavori delle riunioni annuali dei due istituti di Washington. "Abbiamo calcolato che circa un terzo dell'economia mondiale avrà almeno due trimestri consecutivi di crescita negativa quest'anno o il prossimo anno", ha affermato Geogieva durante una conversazione con Malpass.Nelle economie di tutto il mondo "i prezzi salgono e richiedono una stretta monetaria più veloce di quanto precedentemente previsto. Abbiamo attraversato eventi impensabili, con ricadute rilevanti, il Covid" - ha aggiunto -. Negli scorsi anni le economie sono state "gravemente danneggiate da lockdown e misure restrittive" imposte dai governi. Il conflitto in Ucraina, disastri climatici ovunque. Tutto questo ha portato le persone in una "situazione molto difficile"."Vediamo - ha detto ancora Georgieva - lo slittamento dal mondo passato, un decennio in cui era prevedibile, a un mondo più volatile e fragile e con ricadute contro cui dobbiamo lottare".