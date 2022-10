Mercati europei proseguono deboli con Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, scontando una certa cautela in vista dei dati attesi sull'inflazione USA. Frattanto, i, confermando un peggioramento delle aspettative delglgi investitori europei.L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,37%. Lieve calo dell', che scende a 1.683,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,77% e continua a trattare a 91,93 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +251 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,68%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,08%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,62%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,70%.Si muove in frazionale ribasso Piazza Affari, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,49%, continuando sulla scia ribassista rappresentata da quattro cali consecutivi, in essere da mercoledì scorso; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 22.613 punti.Variazioni negative per il(-0,9%); come pure, in ribasso il(-1,16%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,36%),(+1,05%),(+0,82%) e(+0,76%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che segna un -3,88%.Seduta negativa per, che scende del 3,26%.Sensibili perdite per, in calo del 2,73%.In apnea, che arretra del 2,46%.di Milano,(+1,78%),(+1,58%),(+1,21%) e(+1,09%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,31%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,89%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,42%.Scende, con un ribasso del 3,02%.