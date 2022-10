Piazza Affari piatta. Europa in calo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Buzzi Unicem

Hera

Banco BPM

Generali Assicurazioni

Saipem

Telecom Italia

Tenaris

STMicroelectronics

Industrie De Nora

Seco

MARR

Cementir Holding

Maire Tecnimont

GVS

Juventus

Mfe B

(Teleborsa) -. Tiene invece la piazza di Milano che si ferma sulla linea di parità. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street con gli investitori che temono una Federal Reserve più aggressiva dopo i dati sull'occupazione di settembre risultati migliori delle attese.Sul mercato valutario, prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Si abbattono le vendite sull', che scambia a 1.667,1 dollari l'oncia, in forte calo dell'1,63%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 91,96 dollari per barile, in calo dello 0,74%.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +224 punti base, con un decremento di 26 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona al 4,55%.senza slancio, che negozia con un 0%, discesa modesta per, che cede un piccolo -0,45%; pensosa, con un calo frazionale dello 0,45%. Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.913 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 22.727 punti.A Piazza Affari ilnella seduta odierna è stato pari a 1,36 miliardi di euro, in calo dell'8,31%, rispetto ai 1,48 miliardi della vigilia; per quanto concerne i volumi, questi si sono attestati a 0,44 miliardi di azioni, rispetto ai 0,42 miliardi precedenti.di Milano, troviamo(+2,47%),(+2,42%),(+1,88%) e(+1,86%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,21%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,90%.scende dell'1,92%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,24%),(+2,84%),(+2,41%) e(+1,67%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,96%.Scende, con un ribasso del 3,08%.Crolla, con una flessione del 2,89%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,82%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Partite correnti (atteso 121,8 Mld ¥; preced. 229 Mld ¥)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 4,2K unità; preced. 6,3K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,4%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -1,4%).