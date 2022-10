Piazza Affari prosegue incerta con le altre Borse europee

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, scontando un clima un po' incerto sui mercati sia per effetto del riacutizzarsi delle tensioni geopolitiche che per l'attesa dei dati dell'inflazione USA in uscita in settimana.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,49%. Scambia in retromarcia l', che scivola a 1.677,1 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-0,71%) si attesta su 91,98 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +252 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,71%.piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,67%, piccola perdita per, che scambia con un -0,23%, e piatta, che tiene la parità.Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 20.888 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 22.707 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Leggermente negativo il(-0,32%); con analoga direzione, in lieve ribasso il(-0,48%).di Piazza Affari, in luce, con un ampio progresso dell'1,82%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,62%.Ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,57%.avanza dell'1,56%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,29%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,51%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,65%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,40%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,14%),(+2,87%),(+2,03%) e(+1,85%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,93%.In perdita, che scende del 3,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,51 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,19%.