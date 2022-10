Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove al ribasso la borsa di Wall Street, dopo un avvio prudente, con gli investitori che temono una Federal Reserve più aggressiva in scia ai dati sull'occupazione di settembre, migliori delle attese.Tra gli indici statunitensi, ilaccusa una flessione dello 0,72% portando avanti la scia ribassista di quattro cali consecutivi, avviata mercoledì scorso; sulla stessa linea, perde terreno l', che retrocede a 3.598 punti, ritracciando dell'1,15%. In forte calo il(-1,63%); come pure, in ribasso l'(-1,24%).In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Nel listino, i settori(-2,22%),(-1,61%) e(-1,25%) sono tra i più venduti.del Dow Jones,(+4,32%),(+2,92%),(+1,17%) e(+0,77%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,53%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,95%.Scende, con un ribasso del 2,55%.Crolla, con una flessione del 2,10%.Tra i(+4,32%),(+3,09%),(+2,56%) e(+1,76%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -9,61%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento dell'8,94%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 6,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 6,56%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).