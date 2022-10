Stellantis, sigla MoU con GME per fornitura solfato di cobalto e nichel per batterie

Stellantis

(Teleborsa) -hanno annunciato oggi la sottoscrizione di unper la futura vendita di ampie quantità diper le batterie, inAustralia Occidentale.NiWest è un progetto di sviluppo avanzato sul nichel-cobalto edi solfato di cobalto e nichel per batterie, destinate allaed al fiorente mercato dei veicoli elettrici. Ad oggi,sono statiin trivellazioni, test preliminari nel settore metallurgico e studi di sviluppo. Questo mese avrà inizio anche uno studio di fattibilità definitivo per NiWest.La località proposta per il centro di lavorazione NiWest si trova nel raggio di circa, il più grande sito in Australia per l'estrazione di nichel-cobalto."Stellantis lavora quotidianamente per offrire ai nostri clienti una libertà di movimento d'avanguardia, pulita, sicura, economicamente accessibile", ha affermato,Chief Purchasing and Supply Chain Officer di Stellantis, aggiungendo "assicurarsi nuove fonti di approvvigionamento delle materie prime e la fornitura di batterie rafforzerà la value chain di Stellantis per la produzione delle batterie destinate ai veicoli elettrici".Nell’ambito del, Stellantis ha annunciato l’obiettivo di raggiungere(BEV) in Europa e il 50% di autovetture e veicoli leggeri BEV negli Stati Uniti."Stellantis è un partner di altissimo livello e GME è onorata di aver sottoscritto questo memorandum d'intesa di quella che ci auguriamo possa essere una partnership a lungo termine", ha affermato P, Amministratore Delegato di GME.