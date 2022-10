UE, Gentiloni: "Modifiche a regole fiscali per rendere sostenibile gestione debito e crescita"

(Teleborsa) - "C'è un deterioramento della situazione generale quindi non possiamo più escludere una recessione. Le previsioni dipendono molto, dall’andamento dei mercati dell’energia. Dobbiamo, innanzitutto, cercare di di affrontare la situazione economica che si sta deteriorando attraverso una serie di interventi nel settore energetico per contrastare, soprattutto, la pressione dell’inflazione. In secondo luogo dobbiamo poter offrire un sostegno alle famiglie e ai redditi più bassi e cercare di investire in settori strategici garantendone anche la sostenibilità. Gli interventi a livello nazionale hanno ovviamente ripercussioni su tutti gli Stati membri ed è quindi fondamentale un approccio a livello europeo. La buona notizia è che disponiamo di uno strumento molto valido che può instillare fiducia per far sì che l’economia europea possa andare avanti ed è il Next generation Eu. Per questo è fondamentale portare avanti tutti i PNRR in modo particolare in quei Paesi caratterizzati da un indebitamento più elevato". Questo il quadro tracciatonel suo intervento all'In tale scenarioha sottolineato la necessità di rivedere le regole. "Abbiamo due montagne da scalare: quella del debito e quella degli investimenti necessari. Per riconciliare queste due scalate – ha detto il– dobbiamo rivedere le regole. A fine mese pubblicheremo eventualivolti alla semplificazione e a una maggiore gestione nazionale. Queste saranno le caratteristiche fondamentali, lo scheletro della nostra riforma. Questo allo scopo di rendere la gestione del debito e la crescita sostenibili. Una delle possibili soluzioni potrebbe essere quella di prevedere deiche possano avviare nuove soluzioni fiscali ma sempre di natura molto cauta. Questi piani fiscali vanno in qualche modo a rafforzare l’impegno a livello europeo tenendo conto di quelli che sono gli orientamenti verso gli stati membri. In tale scenario il progetto e l’attuazione dil PNRR è un anello fondamentale. Al fine di garantire una maggiore capacità di controllo da parte degli stati membri, gli stati potrebbero avere maggior margine di manovra a condizione di rispettare dei principi comuni e in particolare la sostenibilità. Ad esempio la riforma degli impegni di investimento potrebbe consentire un decreto di adeguamento fiscale con più lungo termine e questo potrebbe rappresentare anche un modo di garantire una sostenibilità fiscale maggiore. Io ritengo, quindi, che i cambiamenti alle nostre regole fiscali potrebbero garantire un quadro più coerente e più forte della governance economica registrando un consenso da parte degli stati membri. Cercare di procedere molto tempestivamente verso una strada comune potrebbe inviare un. È giunto il momento per un nuovo quadro di governabilità che risponda alle priorità e alle sfide attuali e future. È il momento – ha concluso Gentiloni – di andare avanti e lasciare dietro di noi le divisioni del passato. Se non lo facciamo adesso, quando?".