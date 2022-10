Wall Street a due velocità guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza mista per la borsa di Wall Street con gli investitori prudenti dopo che i dati del mercato del lavoro americano, diffusi venerdì, hanno mostrato unnel mese di settembre, suggerendo altri aggressivi aumenti dei tassi di interesse da parte dellaIntanto, il presidente della Fed di New York, John, ha affermato che i tassi devono salire a circa il 4,5% nel tempo, ma il ritmo e il picco finale dell'inasprimento dipenderanno dall'andamento dell'economia. Attesi gli interventi di due alti dirigenti della Fed, la vice presidente Lael, e il presidente della Fed di Chicago, CharlesFocus anche sulle, con i primi bilanci relativi al terzo trimestre che saranno diffusi a fine settimana, dai colossi di Wall Street del calibro di JP Morgan, Wells Fargo, Morgan Stanley e Citi.Oggi 10 ottobre è il, sono chiusi i mercati obbligazionari USA mentre lavora regolarmente Wall Street, ma i volumi e i movimenti potrebbero essere alterati.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,38%, interrompendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l', che continua la giornata a 3.638 punti. Poco sotto la parità il(-0,6%); sui livelli della vigilia l'(-0,15%).Si distinguono nel paniere S&P 500 i settori(+1,31%),(+0,89%) e(+0,56%). Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-0,76%) e(-0,69%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+3,49%),(+3,41%),(+2,37%) e(+1,78%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,00%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,95%.Tentenna, che cede lo 0,88%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,84%.(+3,44%),(+3,41%),(+2,39%) e(+2,10%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 5,70%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,60%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,81%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,1%)14:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 8,3%; preced. 8,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 8,1%; preced. 8,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).