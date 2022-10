Alfonsino lancia la propria Media Platform per diversificare il business

Alfonsino

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel servizio di food order&delivery nei centri italiani di piccole e medie dimensioni, ha, piattaforma cheattraverso le applicazioni e i dominii online di Alfonsino. Ciò permette loro di posizionarsi in maniera trasversale su una user base ampia, fidelizzata e geo-targettizzata, che comprende - oltre ai clienti e ai partners - anche la flotta di drivers.Per Alfonsino si tratta invece di una, con l'obiettivo di estendere il perimetro di operatività, aumentare le fonti di revenue e accedere, al contempo, alla possibilità di crescita ulteriore."C'è grande entusiasmo intorno a questo lancio - commenta- Offrire i nostri ambienti digitali come mezzo promozionale rappresenta un'opportunità mutuamente straordinaria, oltre che una":"L'idea intorno al progetto nasce dalla volontà di, adattandolo all'unicità del pubblico delle città medio-piccole, che riteniamo strategiche sia per il numero dei cittadini che per la loro capacità di spesa - spiega il manager - Il successo di questa proposta è basato sulla nostra capacità di garantire ai clienti un target profilato e geolocalizzato, aggirando i macchinosi processi di ‘tenta e riprova’ tipici dei canali più convenzionali".