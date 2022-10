Cina, vendite automobili +21,5% a settembre

(Teleborsa) - In Cina, le vendite di autovetture sono cresciute del 21,5%, nel mese di di settembre, rispetto a un anno fa. Lo rileva la, secondo cui le case automobilistiche e i concessionari hanno venduto 1,92 milioni di auto il 2,8% in più a settembre rispetto ad agosto.A sostenere il mercato delle quattro ruote sono ancora le misure a favore dei consumi introdotte dal governo, tra cui il taglio delle tasse sull'acquisto di auto per alcuni modelli a basse emissioni. Incentivi entrati in vigore a inizio giugno e che di recente sono stati estesi a tutto il 2023.La crescita mensile delle vendite (da agosto a settembre) è stata tuttavia la più piccola degli ultimi 20 anni, ha affermato il segretario generale dell'associazione Cui Dongshu. Il rimbalzo dalla bassa stagione di agosto è stato inferiore alle attese ed è indicativo di una relativa debolezza del mercato, ha aggiunto Cui.Nel mese di settembre laè rimbalzata del 37% annuo in Cina a 2,36 milioni di unità. Circa 44.000 veicoli elettrici o ibridi plug-in sono stati esportati dalla Cina, il mese scorso, guidati da SAIC Motor Corp., BYD Co. e Tesla China.