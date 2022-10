Corte Conti, Buscema: "Da sempre garanzia di buona amministrazione"

(Teleborsa) -è la città nella quale, qualificandosi come la "con giurisdizione sull’intero territorio nazionale, allo scopo di eguagliare le condizioni dei cittadini in qualunque parte del Paese si trovassero".Lo ricorda il Giudice costituzionalenella sua Relazione al convegno "Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell’evoluzione delle sue funzioni", celebrativo dei 160 anni dall’istituzione della magistratura contabile. La Corte - sottolinea - "grazie a una visione dinamica; ha conformato la sua struttura, adeguandosi alle modifiche degli apparati amministrativi e burocratici centrali e sul territorio, e ai nuovi ambiti nei quali è stata chiamata a operare"."La Corte dei conti ha rivestito e riveste un" - afferma il Giudice - in quanto all'epoca della sua istituzione "venne ritenuta necessaria per", tanto che nel progetto di legge con cui fu istituita, la Corte "è stata definita quale 'longa manus' del Parlamento ovvero 'occhio della legislatura""."Alla Magistratura contabile è stata riconosciuta, tema di estrema attualità", sottolinea Buscema, spiegando che "l’assenza di qualsiasi rapporto di subordinazione verso gli organi della pubblica amministrazione èsia per laindisponibile dell’ente pubblico, che non assume la veste di parte in causa nel giudizio, sia per unanei riguardi dell’operatore pubblico"."La sinergia tra la funzione giurisdizionale e quella di controllo della Corte dei conti, ulteriormente potenziata, oggi, con l’entrata in vigore del nuovo Codice di giustizia contabile, si è consolidata negli anni in un disegno unitario a, conseguentemente,", prosegue Buscema, notando che "la richiesta di legalità e di trasparenza nell’utilizzo delle risorse pubbliche che viene dalla collettività ha spinto nel tempo il legislatore a prevedere sempre nuove tipologie di controlli, anche ai fini dell’accertamento di eventuali deviazioni dall’interesse pubblico"."È di tutta evidenza che un, senza sprechi, senza distorsioni, permette alla pubblica amministrazione di erogare unae che unadelle risorse umane, finanziarie, strumentali, realizzabile attraverso una maggiore responsabilizzazione dell’operatore pubblico,a tutto vantaggio della collettività, del suo benessere", afferma il Giudice, aggiungendo che la Corte è "l’Organo che, proprio attraverso la complessità ed eterogeneità delle sue funzioni, può soddisfare quell’esigenza di garanzia di buonaamministrazione finanziaria che ancora oggi, o forse ancor più oggi rispetto al passato, è avvertita come essenziale in un ordinamento democratico".