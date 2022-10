Corte Conti, Carlino: "Nei suoi 160 anni ha svolto ruolo di cerniera delle istituzioni"

(Teleborsa) - Nei suoi 160 anni di attività, laha svolto un ", capace di adattarsi ai suoi mutamenti, nella duplice veste di Istituzione di controllo e di Giudice nelle materie di contabilità pubblica". E' quanto afferma il, nel suo discorso di apertura, a Torino, del Convegno "Il ruolo della Corte dei conti al servizio della collettività nell’evoluzione delle sue funzioni", celebrativo del 160 anniversario dell'istituzione della magistratura contabile."L’esercizio integrato dei controlli da parte di unarealizza le esigenze die del", sottolinea Carlino, ricordando che "il ruolo della Corte, nel corso della storia, è da sempre connaturato allo", il cui "rispetto deve essere garantito da organi giurisdizionali e di controllo indipendenti e imparziali"."Nel circuito democratico la Corte dei Conti svolge, nell’ambito delsul rendiconto generale dello Stato e delle Regioni, un ruolo di, conferendo giuridica certezza alle risultanze di bilancio e attestando la correttezza della gestione amministrativa e contabile"."La storia della Corte è stata caratterizzata da unadella magistratura contabile ed è "del nostro Paese".La Corte dei Contipoiché si pone "quale istituzione terza e imparziale, preposta alla tutela dei vincoli in tema di finanza pubblica e, oggi, anche alladelle ingentiper fronteggiare le ricadute economiche e sociali della pandemia", ricorda Carlino, spiegando che "la magistratura contabile verifica e valuta, secondo canoni di efficacia, efficienza e speditezza, intervenendo per la prevenzione e per la repressione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi"."L’ampiezza e la delicatezza dei compiti assegnati richiedono - conclude il Presidente - l’intensificazione dell’e una maggiore attenzione per le. È quindi necessario il previsto completamento deldell’organo di autogoverno mediante la realizzazione di una omogeneità formale e sostanziale con i coesistenti organi delle altre magistrature".