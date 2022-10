Eurolandia in calo, con Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, confermandosi la peggiore del Vecchio Continente. A pesare sul sentiment degli investitori sono i timori di unainsieme alledelle banche centrali, a partire della Fed. A tal proposito, domani sono attesi i verbali della riunione di settembre della banca centrale americana, mentre giovedì l'attenzione sarà sull'inflazione statunitense.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9716. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.668,1 dollari l'oncia. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 88,77 dollari per barile, con un ribasso del 2,59%.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +239 punti base, con un forte incremento di 15 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 4,71%.scivola, con un netto svantaggio dello 0,83%, in rosso, che evidenzia un deciso ribasso dello 0,93%: si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,52%. A Piazza Affari, ilè in calo (-1,35%) e si attesta su 20.630 punti; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 22.438 punti, in calo dell'1,27%.di Piazza Affari, denaro su, che registra un rialzo dell'1,58%.Bilancio decisamente positivo per, che vanta un progresso dell'1,43%.Buona performance per, che cresce dell'1,22%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,65%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,58%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,73%.Scende, con un ribasso del 2,60%.scende del 2,53%.di Milano,(+4,70%),(+4,13%),(+2,52%) e(+2,05%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,39%.Crolla, con una flessione del 3,58%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,52%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,99%.Tra i dati01:50: Partite correnti (atteso 122 Mld ¥; preced. 229 Mld ¥)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (atteso 4,2K unità; preced. 6,3K unità)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,6%; preced. 3,6%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,5%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -1,3%).