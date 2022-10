Fenice 190 (Generali) individua opportunità investimento per 700 milioni di euro

Generali

(Teleborsa) - Il, appartenente al gruppo, ha. Nel dettaglio, si tratta di: 10 iniziative europee nelle piccole medie imprese in Italia, Francia e Germania (sia di debito che equity); finanziamenti nelle infrastrutture con focus su grandi opere e transizione energetica; una collaborazione con la Commissione europea per iniziative di riduzione emissioni; una partnership con un primario operatore globale negli investimenti "impact" per la lotta al cambiamento climatico.Il Fondo prevede un(500 milioni all'anno dal 2021 al 2025), che si aggiunge al miliardo stanziato dalle compagnie del Gruppo Generali come iniziative straordinarie anti-crisi avviate a marzo 2020. Complessivamente, il gruppo Generali attraverso il Piano Fenice 190 investirà circa 3,5 miliardi di euro fino al 2025 per sostenere concretamente la ripresa economica in Europa.Costituito nel febbraio 2021 per supportare la crescita economica sostenibile in Europa, Fenice 190 è unche rappresenta il primo fondo multi-asset del gruppo Generali nel mercato degli alternativi, poiché investe in tutte le asset class che caratterizzano i private markets.e stiamo lavorando per individuare le migliori iniziative imprenditoriali e sociali che riflettono gli obiettivi prefissati di sostenibilità e performance per gli investitori", ha commentato Aldo Mazzocco, responsabile dell’hub Private Markets & Real Assets di Generali.