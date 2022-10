Fiumicino, nell'area d'imbarco A applausi per concerto Fanfara della Polizia di Stato

(Teleborsa) -si è esibita stamattina su un insolito "palcoscenico", laper i voli nazionali e area Schengen, per rallegrare il passaggio dei viaggiatori in transito al Leonardo da Vinci. Si tratta di una delle molteplici iniziative che la società di gestione dello scalo, Aeroporti di Roma, ha programmato per promuovere l'arte e la cultura ed, assieme alla Polizia di Stato, per favorire la cultura della legalità."E' veramente un piacere ospitare oggi qui a Fiumicino la Fanfara della Polizia di Stato, un Corpo con il quale abbiamo un rapporto di collaborazione molto intenso e positivo", ha affermato il, aggiungendo "dobbiamo tanto alla Polizia per quanto riguarda la sicurezza e il buon funzionamento dell'aeroporto ed è bello averli oggi qui con la loro Fanfara"."Nel nostro scalo - ha sottolineato il Presidente - ospitiamo opere d'arte importanti come ad esempio sculture provenienti dal Parco di Ostia Antica, ma anche opere d'arte contemporanea. Insomma, abbiamo costruito diversi momenti per far sì che l'aeroporto sia luogo di scambio e di interazione"."Il nostro motto è di stare fra la gente, con la gente e per la gente. Per questo siamo grati ad Aeroporti di Roma per averci concesso questo spazio. Siamo a casa vostra ma è come se stessimo a casa nostra", ha sottolineato il, spiegando "il nostro compito non è solo quello di fare repressione e prevenzione dei reati, ma anche quello di stare tra la gente e con la gente".Il concerto diretto dalè stato accolto con grandi, italiani e stranieri, che hanno scattato foto e fatto riprese video dell'evento. Fra i brani eseguiti alcuni grandi classici come "Nel blu dipinto di blu"; "La pantera rosa", Sanremix 2022, The Maneskin Rock e, per concludere, la tradizionale marcia d'Ordinanza della Polizia di Stato, "Giocondità" di Giulio Andrea Marchesini e l'Inno d'Italia.