Fondazione Terzo Pilastro, prosegue il viaggio del Persano per la salute mentale

(Teleborsa) - Dal Real Sito di Carditello a Trieste per promuovere lae trovare soluzioni innovative per la prevenzione, la cura e la riabilitazione dei disturbi psichiatrici. Partito dalla Reggia borbonica, domenica 2 ottobre,dove Esso e il suo Cavaliere Sam Adul saranno ospiti della Capitale per una serie incontri finalizzati a promuovere la tutela della salute mentale e la prevenzione dei disturbi psichiatrici. Il progetto prevede due mesi viaggio in solitaria,, fino a raggiungere la statua di Marco Cavallo a Trieste, simbolo di quella legge 180 del 13 maggio 1978 (Legge Basaglia) che aboliva i manicomi in Italia per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della salute mentale e per aumentare il coinvolgimento della società civile.Esso e Adul, arrivato appositamente dall'Australia per realizzare questa impresa, sono ospiti ogni sera dalle varie comunità terapeutiche riabilitative e socio educative, chiamando a testimoniare direttamente le persone che soffrono di queste fragilità. In ogni tappa del viaggio, la cittadinanza attiva e le istituzioni potranno accogliere il cavallo e prendere il proprio impegno per offrire supporto alle persone che soffrono di queste fragilità.L'obiettivo dell'iniziativa – fortemente voluta dallarealizzato dall'in collaborazione con, con il fondamentale– è riscoprire l'attualità del pensiero basagliano e attuarlo in tutti i territori, strutturando a pieno quel complesso di attività di supporto sociali, complementari al trattamento farmacologico e psichiatrico.Questa mattina il"Il contributo della Fondazione Terzo Pilastro a questa iniziativa nasce nelle continuità delle mie iniziative un po' particolari, nella ricerca e nella soluzione dei problemi che più affliggono l'umanità e a cui la medicina tradizionale non dà risposta. Coltivo da sempre l'equitazione come sport salvifico di fronte alle patologie esoscheletriche e sono convinto che anche gli aspetti più squisitamente psichici possano trovare una soluzione. Quando mi è stata prospettata questa opportunità ho risposto positivamente dopo avere visto a Carditello il luogo dove questi cavalli Persano svolgono questo compito salvifico nel campo mentale. Questo progetto che vede un percorso attraverso l'Italia per diffondere questa idea, mi ha convinto, lo sto sostenendo con entusiasmo e continuerò a farlo dal momento che ho proposto di realizzarlo anche in altre regioni del mondo. Credo che la ricerca delle soluzioni non debba mai essere abbandonata specie quando tale ricerca, non soltanto è innovativa, ma un'esperienza policentenaria nella sua applicazione"."Il viaggio del Persano per la salute mentale – ha dichiarato– è una provocazione itinerante che accenderà i riflettori sulle condizioni di disagio mentale nei diversi territori, con l'obiettivo di spronare il settore pubblico, quello privato e il terzo settore ad implementare approcci integrati che valorizzino gli interventi complementari psicosociali, di empowerment e di partecipazione".Dopo l'incontro in programma domani con il reggimento Lancieri di Montebello presso l'Ippodromo militare di Tor di Quinto il viaggio di Esso e Sam verso Trieste riprenderà il giorno 13 Ottobre, verso la citta di Vignanello.