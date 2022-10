Gas, Descalzi: inverno 2023-24 sarà più complesso

Eni

(Teleborsa) - "La sicurezza energetica non è un obiettivo secondario". Il gas liquido "è fondamentale e ha bisogno dei rigassificatori. Abbiamo bisogno assolutamente del nuovo rigassificatore" di Piombino. Lo ha detto l'i, nel corso del Green Talk organizzato dal Corriere della Sera.L'inverno 2023-2024 "sarà un anno più complesso - ha detto il top manager - ora abbiamo gli stoccaggi pieni, abbiamo colmato il gap da qui a fine anno".L'AD ha sottolineato che il sistema energetico "è molto fragile", ecco perché "deve essere ridondante". In Italia "abbiamo avuto il gas russo per sei mesi del 2022" e "il 2023 è complicato perché manca il gas russo". Invece nel "2024-2025 dovremo essere tranquilli", ha concluso Descalzi.