Givaudan paga dazio con la trimestrale inferiore alle attese

(Teleborsa) - Scende sul mercato, che soffre con un calo del 6,53% dopo aver annunciato nel terzo trimestre una crescita organica dei ricavi inferiore alle attese degli analisti.Il gruppo degli aromi e dei profumi ha archiviato il periodo con vendite per 5,46 miliardi di franchi (+7,7% su base annua). A tassi di cambio costanti, la progressione è stata del 6,1%.La crescita organica per i soli mesi fra luglio e settembre si è invece fermata al 5,8%. Le stime degli analisti erano per un aumento del 7,3%. Givaudan ha quindi perso slancio rispetto al trimestre precedente, quando il dato aveva raggiunto il 7,9%.La società ha confermato il suo obiettivo a medio termine di una crescita organica media delle vendite del 4-5% all'anno su base omogenea.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento dell'. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 2.810,7 CHF. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 2.861,7. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 2.789,3.