Governo, le ipotesi di Meloni per il dossier energia: da D'Amato a Scaroni

(Teleborsa) - C'è soprattutto latra i dossier checontinua ad approfondire in prima persona, uno tra i più delicati che si troverà ad affrontare con il nuovo governo.Passate le consegne, l’idea dell'attualeCingolani sarebbe quella di tornare a fare il manager. Meloni ha valutato attentamente la possibilità di affidare ancora a lui il dossier energia, questa volta nella veste di “commissario per l’energia”. Manon sembra disposto a cambiare idea. “C’è un tempo per i tecnici e un momento, che credo sia giunto, in cui il Parlamento si deve riappropriare delle proprie prerogative e fare delle. E il mio tempo da questo punto di vista è finito", ha infatti detto al direttore del Corriere della Sera, Luciano Fontana, nell’intervista ai Green Talk di Rcs Academy, rispondendo alla domanda su un suo possibile ingresso nel nuovo esecutivo.Roberto Cingolani non è però l'unico nome sul tavolo per ricoprire una delle posizioni che Giorgia Meloni vorrebbe riservare ad esperti, "magari di area" come ha sostenuto. Tra i nomi su cui punta molto c'è, imprenditore napoletano, ex presidente didal 2000 al 2004. D'Amato avrebbe già dato una prima disponibilità a un super ministero dello Sviluppo economico che riassorbirebbe tutte le deleghe sull'energia, e la gestione delle grandi aziende controllate del settore, da Eni a Enel e altre. Di fatto si svuoterebbe il ministero della Transizione ecologica che potrebbe tornare nella formula più classica dell'Ambiente.In ballo c'è però anche un'ulteriore ipotesi, quella cioè di istituire un. Il nuovo dicastero supererebbe l'attuale accorpamento della delega al ministero per la Transizione ecologica ma anche quello precedente che la prevedeva invece in capo allo Sviluppo economico. Un ministero di questo tipo sottolineerebbe l'importanza del tema energetico e potrebbe essere affidato a una personalità già affermata nel settore: in questo caso, infatti, l'idea potrebbe essere quella di coinvolgere nel nuovo esecutivo, già amministratore delegato di Enel ed Eni.