illimity, migliorano i rating ESG. Benzi: sviluppo sostenuto e sostenibile

illimity

(Teleborsa) - La società di ratingdi, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan. Si tratta di un upgrade di ben due categorie di rischio, che posiziona illimity ai vertici del settore bancario italiano. La revisione al rialzo è arrivata alla luce della solida gestione dei rischi ESG, delle politiche e dei programmi avviati in tale ambito e dell'alto grado di responsabilità mostrato dalla banca nei confronti di investitori e altri stakeholder.illimity è stata anche inserita t, classifica che identifica le 175 banche più socialmente responsabili del mondo. Questi giudizi seguono il miglioramento dei rating ESG assegnati lo scorso luglio anche da Standard Ethics e MSCI, rispettivamente oggi pari a "EE-" e "A"."Siamo felici dei riconoscimenti fin qui ottenuti che certificano il percorso virtuoso e i risultati già conseguiti da illimity sul fronte della sostenibilità - ha commentato& Head of Strategy, Sustainability & IR di illimity - La banca, nativamente digitale, nei suoi quasi quattro anni di crescita e sviluppo strategico ha integrato in modo crescente i principi ESG nei processi, nella governance e nel modello di business. Continueremo quindi a lavorare con impegno nella direzione tracciata per".