Itabus porta i giovani a il Salone Nazionale dello Studente

(Teleborsa) -, azienda privata di trasporto su gomma a lunga percorrenza, lancia una nuovadedicata ai viaggiatori più giovani. In occasione del, che si terrà a Roma dal 19 al 21 ottobre, Itabus offre viaggi scontati del 20% a tutti i possessori di(attivabile da app IO e disponibile per chiunque abbia fino a 35 anni di età). La promozione sarà valida per i viaggi effettuati fra il 18 ed il 22 di ottobre, acquistabile su sito e app di Itabus dopo aver riscattato il voucher sconto tramite Carta Giovani Nazionale (su app IO).Una volontà, quella di Itabus, di agevolare glidei ragazzi che si muovono lungo tutta Italia, resa evidente già dall’adesione al progetto di Carta Giovani Nazionale, iniziativa di ampia portata, dedicata ad un potenziale pubblico di 11 milioni di ragazzi qui in Italia. Dallo scorso aprile, infatti, la società ha messo a disposizione i suoi pullman a tutti i possessori della carta, con uno sconto del 10%. Sconto ora raddoppiato per coloro che si recheranno al Salone dello Studente, evento volto a promuovere il gemellaggio fra, occasione di scambio formativo ed informativo.Giovani a cui Itabus riserva sempre grande attenzione, essendo assidui viaggiatori e amanti degli spostamenti in pullman. Oltre il 40% del totale dei viaggiatori Itabus è rappresentato da, mentre più del 65% è. Dati che testimoniano come la società, grazie agli investimenti in tecnologia, innovazione, sostenibilità e ai suoi prezzi più che competitivi, sia riuscita a catturare una popolazione giovanile sempre più attenta e sensibile a tutti questi temi. Recenti studi e indagini di mercato hanno, infatti, reso evidente come specie frasi prediligano gli spostamenti condivisi: 4 su 10 optano per simili soluzioni e per circa il 25% di loro il primo motivo di questa scelta è il rispetto l’ambiente. Per queste ragioni Itabus, insieme ai propri partner, adotta le soluzioni meno impattanti a livello ambientale e segue con grande attenzione le diverse evoluzioni tecnologiche nel campo della mobilità.