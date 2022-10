Borse europee in rosso. Maglia nera a Piazza Affari

Moncler

(Teleborsa) -, che terminano con il segno meno,(negativi i titoli finanziari, quelli energetici e le utilities). Il fatto che la produzione industriale dell'Eurozona sia salita oltre attese ad agosto non è bastato a sollevare il sentiment degli investitori, che continuano a valutare le mosse delle banche centrali.Nonostante abbia mandato segnali ottimistici , affermando che "l'Europa non è in recessione", anche perché non ha "mai avuto una situazione occupazionale così positiva", il percorso della BCE per ulteriori aumento dei tassi sembra segnato. Secondo servono almeno altri due rialzi significativi dei tassi di interesse prima che venga raggiunto il livello neutrale.Sul FTSE MIB spicca la performance positiva di, in una giornata positiva per iin Europa dopo che il colosso franceseha comunicato una crescita dei ricavi sopra le attese nel terzo trimestre.Seduta volatile per, con finale in negativo, dopo la proposta di AGCOM sulla. "Nel complesso, visto il mix di TIM atteso ancora prevalentemente spostato su FTTC/ULL nel 2023, i prezzi proposti dovrebbero avere un impatto positivo sui ricavi regolati di TIM", ha scrittoOttima seduta per, il cui titolo ha però registrato pesanti ribassi negli scorsi mesi, sull'ottimismo per l'esito positivo dei lavori per mettere in sicurezzaNessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,97. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.669 dollari l'oncia. Prevalgono le vendite sul(Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 87,52 dollari per barile, in forte calo del 2,04%.Lopeggiora, toccando i +246 punti base, con un aumento di 8 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,79%.sottotonoche mostra una limatura dello 0,39%, soffre, che evidenzia una perdita dello 0,86%, e deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia., ilè in calo (-1,27%) e si attesta su 20.467 punti in chiusura; sulla stessa linea, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 22.546 punti. Variazioni negative per il(-1,23%); con analoga direzione, in ribasso il(-1,31%).Ilnella seduta odierna a Piazza Affari è stato pari a 1,69 miliardi di euro, con un incremento di ben 184,5 milioni di euro, pari al 12,23%, rispetto ai precedenti 1,51 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,45 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,57 miliardi., segna un buon incremento, che riporta un +2,77% rispetto al precedente.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,60%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,72 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,69%.Sensibili perdite per, in calo del 4,05%.Al Top tra le azioni italiane a(+8,62%),(+4,34%),(+3,32%) e(+3,30%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,57%.In apnea, che arretra del 4,07%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,85%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,68%.