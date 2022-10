CDP conferma pieno sostegno a Ansaldo Energia. Giornata di agitazioni a Genova

(Teleborsa) -attraverso CDP Equity ha confermato il suo, azienda di cui detiene una partecipazione di maggioranza dell'88%.Una risposta alleche questa mattina hanno visto ilmuoversi dalla portineria di Ansaldo Energia verso il centro città e bloccare il casello autostradale di Genova Ovest e la Sopraelevata, mandando in tilt il traffico cittadino.dell'azienda, che versa in uno, a causa delconseguenti alla guerra in Ucraina."CDPdi Ansaldo Energia eattuale determinata dalle conseguenze sul portafoglio ordini derivanti dalle vicende belliche internazionali", precisa una nota della Cassa, aggiungendo di essere "in costante contatto con i vertici societari che stannovolto a preservare e valorizzare le competenze dell’azienda".CDP assicura che "assieme all'intera compagine azionaria i" e sollecita "il coinvolgimento responsabile e consapevole di tutti i soggetti coinvolti anche al fine di assicurare il regolare svolgimento dell’attività aziendale".