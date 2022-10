Corea del Sud, banca centrale alza tassi come da attese

(Teleborsa) - La banca centrale della Corea del Sud ha alzato i, centrando le attese degli analisti, e proseguendo nellae al fine di limitare il crollo del won coreano. Dall'inizio dell'anno la valuta locale ha perso nei confronti del dollaro circa il 20%.Nel mese di settembre, l’inflazione è salita in Corea del Sud del 5,6% su base annua. A fronte di prezzi elevati, ildella Bank of Korea ha deciso di aumentare il tasso base di 50 punti base, dal 2,50% al 3,00% sottolineando che la risposta politica dovrebbe essere rafforzata.Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il rallentamento economico globale continua, influenzato dall'elevata inflazione in corso, dall'ulteriore inasprimento della politica dellastatunitense e dalla prolungata- si legge nel comunicato che accompagna la decisione -. Guardando al futuro, il board ritiene che la crescita economica globale ei mercati finanziari globali saranno influenzati in gran parte dai movimenti dei prezzi internazionali delle materie prime e dall'inflazione globale, dai cambiamenti dellanei principali paesi e dall'andamento del dollaro USA e dai