Enel, finanziamento 800 milioni di dollari con EKF-Citi per sostenibilità

Enel

(Teleborsa) - Il Gruppoha ricevuto da EKF, l'agenzia danese di credito all'esportazione, un finanziamento fino a 800 milioni di dollari USA. Tale finanziamento, predisposto da Citi, si fonda sui rapporti commerciali che il Gruppo intrattiene a livello mondiale con i fornitori danesi ed è finalizzato a sostenere, attraverso uno strumento flessibile, lo sviluppo dell'energia eolica e a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, obiettivi che rientrano nella strategia “Net Zero 2040” adottata da Enel.Questo accordo - spiega una nota congiunta - rappresenta il; l’intesa prevede che Enel Finance America LLC, una società controllata del Gruppo Enel, beneficerà della possibilità di un significativo prelievo anticipato con una prima tranche nell'ottobre 2022 e con la rimanente seconda tranche da utilizzare all'inizio del 2023: entrambi gli importi sosterranno lo sviluppo della strategia di Enel volta ad aumentare gli investimenti nell'eolico, contribuendo a guidare la transizione energetica verso laAi sensi dell'accordo, EKF è il Finanziatore e Citi agisce in qualità di Mandated Lead Arranger, di Facility Agent e controgarante di EKF., in particolare nell'ambito della finanza pubblica internazionale. Il finanziamento ci offre una maggiore flessibilità, consentendo a Enel di affrontare le sfide del cambiamento climatico e di sostenere l'indipendenza energetica dei Paesi in cui operiamo", ha dichiarato il. Siamo lieti di aver concluso questo accordo, che sostiene un ampio portafoglio di progetti eolici con una capacità di generazione totale di oltre 1,5 GW. Il finanziamento offre a Enel la flessibilità necessaria per implementare l'energia eolica su scala mondiale e noi siamo lieti di fare parte di tutto questo. La data odierna. Apprezziamo molto il rapporto con Enel e il fatto che si avvalga di esportatori danesi per adempiere alla sua importante missione", ha dichiaratoche si armonizza con la strategia di finanza sostenibile operata da Citi e finalizzata ad accelerare la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio", ha dichiarato