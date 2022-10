Eurolandia in calo. Piazza Affari fanalino di coda

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato, il giorno dopo che il, sottolineando che "il peggio deve ancora venire e per molte persone il 2023 sembrerà una recessione".Sul fronte macro, domani, giovedì 13 ottobre, è atteso il, osservato dalla Fed e che potrebbe rafforzare le previsioni per un rialzo di 75 punti base nella prossima riunione della banca centrale. Focus anche sull'avvio nei prossimi giorni della stagione delleSul mercato valutario, nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9712. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.670,7 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) mostra un timido guadagno e segna un +0,21%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +239 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,71%.fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia; discesa modesta per, che cede un piccolo -0,26%. Segno meno per il listino milanese, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,06%; sulla stessa linea, giornata negativa per il, che continua la seduta a 22.315 punti, in calo dell'1,03%.di Milano, troviamo(+1,67%) e(+0,94%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,39%.In perdita, che scende del 2,82%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,74 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,43%.del FTSE MidCap,(+4,83%),(+1,23%),(+1,15%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,72%.Sensibili perdite per, in calo del 3,48%.In apnea, che arretra del 2,81%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,81%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -2,3%; preced. 5,3%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,6%; preced. -3,2%)08:00: Produzione industriale, mensile (atteso -0,2%; preced. -1,1%)11:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,2%; preced. -2,4%)11:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,6%; preced. -2,3%).