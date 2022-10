Gas poco mosso. Focus su proposta Ue su price cap e acquisti comuni

(Teleborsa) -sull'opportunità di imporre un, come l'obbligo di effettuare acquisti su una piattaforma unica per mitigare eventuali picchi e calmare la speculazione. Nel frattempo, ilsu livelli non elevatissimi, lontanissimo dai 350 euro raggiunti ad agosto e sui minimi degli ultimi tre mesi.A calmare la speculazione ha contribuito, che sembrano ora sufficienti per affrontare l'inverno in quasi tutte le principali economie europee. Ma soprattutto il mercato ha accolto con favore la conferma di unascese al 9% dal 40% precedente. Ben pochi Paesi europei dipendono ancora dalle forniture di Mosca.ha ribadito che "l'obiettivo èai Paesi membri". Lo ha detto il ministro dell'Energia ceco,, al suo arrivo al Consiglio informale Energia a Praga, ribadendo che bisognae "chiarire l'incarico della Commissione europea per quanto riguarda i suoi progressi in materia di price cap e sull'attuazione della piattaforma per gli acquisti congiunti".Frattanto, la commissaria Ue all'Energia,, ha confermato chee che lasarà presentata la. Le ipotesi su cui ci si muove sono quattro: riduzione domanda, solidarietà tra Paesi Ue, intervento sui prezzi e acquisti comuni di gas.A proposito degli, il Financial Times scrive che Bruxelles vorrebbe spingere per la, il cui intento sarebbeattraverso una contrattazione unificata ed un maggior potere negoziale, ed obbligare le imprese energetiche a rifornirsi su tale piattaforma. Il quotidiano britannico aggiunge però che diversi grandisull'ipotesi che un acquirente unico europeo abbassi i costi, in quanto il prezzo del gas sarebbe comunque fissato sui mercati internazionali.Quanto alla, c'è ancora un, nonostante si sia parlato di un'apertura di Berlino alla proposta avanzata da diversi paesi europei. ": più persone parlano diversi tipi di cap.semplice", ha affermato il sottosegretario tedesco all'Economia e al Clima,, aggiungendo "gli esperti sono d'accordo che". Per quanto riguarda le forniture via gasdotto - ha proseguito - "c'è un legame tra i prezzi spot del mercato e i prezzi nei contratti a lungo termine. ed il tema è trovare il modo di disaccoppiare questi due prezzi senza razionalizzare di più".