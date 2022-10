Lavoro, Miceli (Anceferr): zero incidenti imperativo categorico

(Teleborsa) - “Ridurre a zero gli incidenti d’esercizio e gli infortuni sul lavoro rappresenta l’imperativo categorico di chi fa impresa. Per questo ritengo che la buona pratica della sicurezza è condizione essenziale per l’impresa che aspira alla qualificazione”. Lo ha detto, presidente di, Associazione Nazionale Costruttori Edili Ferroviari Riuniti, intervenendo oggi al convegno “Visione sicurezza: una nuova visione per la sicurezza road e rail”, promosso da Vision all’Autodromo di Monza.sul lavoro, per Anceferr, sono legate a fil doppio: “Il pubblico, ledovrebbero dare incentivi, riconoscimenti ed agevolazioni alle imprese virtuose che considerano la sicurezza non un costo ma un investimento e consentire solo a chi ha reali competenze e adeguate professionalità di realizzare gliperché garantisce glidi qualità e sicurezza richiesti. Gli obiettivi di riduzione a zero degli incidenti d’esercizio e degli infortuni sul lavoro si potranno raggiungere quando il lavoro sarà svolto solo da imprese qualificate”, ha spiegato Miceli che ha concluso: “Siamo altresì fermamente convinti che un’impresa oggi debba includere nella propriaun settore dedicato alla progettualità, con personale che abbia requisiti minimi di idoneità tecnico/professionale, specializzato e formato, per predisporre e coordinare le attività, per gestire gli aspetti documentali tecnici, per assicurare il corretto interscambio di informazioni tra i vari soggetti coinvolti”.Ai lavori sono, tra gli altri, Jean Todt, inviato speciale del Segretario Generale delle Nazioni Unite per la Sicurezza Stradale; Vito Mancuso, filosofo e teologo; Angelo Sticchi Damiani, presidente Aci; Domenico De Bartolomeo, direttore Ansfisa; Aldo Isi, a.d. Anas; Domenico Crocco, Piarc Italia; Luciana Iorio, Unece; Lorenzo Rossi, Movyon; Bibop Gresta, Hyperloop Italia; Piermauro Masoli, A4 Holding; Alessandro Focaracci, Prometeo; Alessandro Morelli, viceministro Infrastrutture e Mobilità Sostenibili.