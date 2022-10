Mercato immobiliare Milano, UBS: non a rischio bolla, ma prezzi salgono

(Teleborsa) - Glimetropolitani globali sonoe i prezzi non sono in linea con i crescenti tassi d'interesse. Lo afferma il rapporto "UBS Global Real Estate Bubble Index 2022", secondo cui Toronto e Francoforte sonodi quest'anno, con entrambi i mercati che lasciano presagire bolle del prezzo.sono evidenziati anche a Zurigo, Monaco, Hong Kong, Vancouver, Amsterdam, Tel Aviv e Tokyo.Negli Stati Uniti, tutte le cinque città analizzate viaggiano in, con uno squilibrio più evidente a Miami e Los Angeles rispetto a San Francisco, Boston e New York. I mercati immobiliari residenziali a Stoccolma, Parigi e Sydney rimangono, nonostante qualche tendenza di raffreddamento. Altri mercati immobiliari residenziali con segnali di sopravvalutazione sono Ginevra, Londra, Madrid e Singapore. San Paolo - un'aggiunta all'indice di quest'anno - presenta, parimenti a Milano e Varsavia. Nonostante un anno solido, anche il mercato immobiliare di Dubai si muove su un territorio fair value.Lanominali nelle 25 città analizzate ha subito un'accelerazione di quasi il 10% rispetto alla media da metà 2021 a metà 2022, il maggior tasso di crescita annuo dal 2007. Tutte le città a eccezione di tre - Parigi, Hong Kong e Stoccolma - hanno visto aumentare i prezzi dei loro immobili residenziali.Per effetto dei bassi tassi d'interesse ie dalle locazioni dell'ultimo decennio. Le città nell'odierno territorio a rischio bolla hanno registrato in questo periodo aumenti di prezzi medi del 60% in termini rettificati per l'inflazione, mentre i redditi e le locazioni reali sono aumentati di solo circa il 12%. Intanto, i tassi ipotecari sono quasi raddoppiati mediamente in tutte le città analizzate rispetto al punto più basso di metà 2021.Il report di UBS afferma che, unitamente allaeconomica post-pandemica e aipiù bassi, gliper la ristrutturazione edilizia hanno supportato la crescita dei prezzi a Milano dopo un decennio di prezzi stagnanti. Nonostante ciò, Milano è tra le poche grandi città dove le valutazioni sono valutate come appropriate."Per via dello spread rispetto al Bund, l'Italia non ha beneficiato delle politiche monetarie espansive dell'ultimo decennio - spiega Matteo Ramenghi, Chief Investment Officer di UBS GWM per l’Italia - Per questo lee Milano risulta tra le città globali meglio posizionate".