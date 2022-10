MPS corre a Piazza Affari. CdA si aggiorna su aumento

MPS

(Teleborsa) - La trattativa tra MPS e le banche del consorzio di garanzia sull'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro va ai tempi supplementari.Dopo l'incontro della vigilia, il CdA torna ad aggiornarsi in data odierna mentre man mano arrivano le dichiarazioni dei soci. Il MEF vorrebbe far partire la ricapitalizzazione il prossimo 17 ottobre. Le prossime ore dunque dovrebbero essere decisive: si saprà se il board slitterà ancora o se l'operazione partirà come previsto.Nel frattempo il titoloa Piazza Affari viaggia in controtrend, rispetto al listino milanese (-2,4%), e mostra unviaggiando poco sotto i massimi intraday.La riunione del board, convocata per ieri, è slittata ad oggi in attesa di completare l'accordo con il consorzio di garanzia per i 900 milioni di euro di aumento di capitale che dovranno essere sottoscritti dagli investitori privati.di capitale di MPS". Così, a margine di un convegno organizzato da Assogestioni risponde "no" ai giornalisti che gli chiedevano se Unipol fosse stata contattata dal Tesoro per la ricapitalizzazione di MPS. Quanto ad un eventuale coinvolgimento di BPER da parte del MEF, Cimbri si è limitato a dire: "Chiedete a loro".Anima Holding, invece, secondo quanto apprende l'ANSA che cita fonti finanziarie, sarebbe pronta a dare il suo contributo per far partire l'aumento di capitale di MPS. La società di gestione del risparmio sarebbe intenzionata a convocare un CdA per deliberare il suo intervento nella ricapitalizzazione, da circa 25 milioni.